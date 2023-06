“butter garlic chicken recipe in Bengali”: Bengali Recipe for Butter Garlic Chicken: Simple and Fast Butter Garlic Chicken Recipe (Hesheler Khutinati)

বাটার গার্লিক চিকেন রেসিপি

সামগ্রী:

চিকেন মাংস (৫০০ গ্রাম)

লবণ (স্বাদমতো)

কাঁচামরিচ গুঁড়া (১ চা চামচ)

পেঁয়াজ কুচি (১ টেবিল চামচ)

লেবুর রস (১ চা চামচ)

বাটার (২ টেবিল চামচ)

লবনযুক্ত সাদা তেল (২ টেবিল চামচ)

হিং (১ চিমটি)

লবঙ্গ (২ টা)

দারুচিনি (১ টুকরা)

জায়ফল গুঁড়া (১/২ চা চামচ)

কালোজিরা (১/২ চা চামচ)

ধনিয়া গুঁড়া (১ চা চামচ)

লবণযুক্ত পানি (১ কাপ)

কাঁচামরিচ (২ টা)

কাচা লঙ্কা (১ টা)

টমেটো (১ টা)

চিনি (স্বাদমতো)

ধনিয়া পাতা (স্বাদমতো)

প্রণালী:

সবচেয়ে প্রথমে চিকেন মাংস ধুয়ে পাতলা স্লাইস করে নিন। এবার একটি বাটি নিয়ে তাতে লবণ ও কাঁচামরিচ গুঁড়া দিয়ে মাংস নিহিত করে মাখিয়ে রাখুন। এবার একটি প্যানে বাটার ও লবনযুক্ত সাদা তেল দিয়ে তাতে হিং, লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল গুঁড়া, কালোজিরা এবং ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে মধ্যম আচে ভাজতে থাকুন। ভাজা মসলার উপর পেঁয়াজ কুচি এবং লেবুর রস দিয়ে ভাজতে থাকুন। এবার প্যানে মাখা মাংস দিয়ে দিন এবং বাকি মসলার উপর ঢেলে দিন। এবার পানিও দিয়ে দিন এবং সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকুন। তারপর কাঁচামরিচ, কাচা লঙ্কা এবং টমেটো দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে নিন। এবার চিনি দিয়ে ভালভাবে নাড়তে থাকুন। এবার নামানোর আগে ধনিয়া পাতা ছিটিয়ে ঢেলে দিন।

পরিবেশন:

আপনার মজাদার বাটার গার্লিক চিকেন তৈরি হয়ে গেছে। এটি একটি অতুলনীয় স্বাদ যা আপনার চোখে আর জিহ্বার মধ্যে ঝলসানো অনুভূতি দেবে। এটি একটি সহজ রেসিপি যা আপনি খুব সহজে তৈরি করতে পারেন। আপনি এটি রোটি বা নান দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। আশা করছি আপনার চিকেন রেসিপি তৈরি করতে সমস্যা হবে না।

পরামর্শ:

চিকেন মাংস মোটা হলে তাদের স্লাইস করতে হবে। এছাড়াও মাংস ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। চিকেন মাংসে লবণ ও কাঁচামরিচ গুঁড়া দিতে হবে যাতে মাংসে স্বাদ যায়। চিনি দেওয়ার আগে নামানোর আগে চিকেন মাংস সিদ্ধ হয়ে যাওয়া উচিত।

সংক্ষেপ:

আপনার জিবনে নতুন নতুন স্বাদ যোগ করতে হলে আপনি বাটার গার্লিক চিকেন রেসিপি খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন। এটি একটি স্বাদ যা আপনাকে হাঁটা দিয়ে দেওয়ার মত অনুভব করাবে। তাই খাওয়ার আগে আপনার পরিবেশন নির্বাচন করতে ভুলবেন না।

